Operatori sanitari no vax, consiglierer regionale della Puglia: si applichi anche la sanzione pecuniaria (Di domenica 28 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Fabiano Amati, consigliere regionale della Puglia: “Bene la linea dura annunciata dalle Asl di Brindisi e Lecce nei confronti dei circa 400 Operatori sanitari che rifiutano la vaccinazione. Ma non basta. Ora bisogna irrogare le sanzioni previste dalla legge regionale, che si applicano a prescindere da un’eventuale legge statale, come peraltro sancito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 137 del 2019, relatrice Marta Cartabia”. Lo dichiara Fabiano Amati, presidente della Commissione regionale Bilancio e Programmazione della Puglia, nonché promotore della legge regionale sull’obbligo vaccinale approvata dal Consiglio regionale ... Leggi su noinotizie (Di domenica 28 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Fabiano Amati, consigliere: “Bene la linea dura annunciata dalle Asl di Brindisi e Lecce nei confronti dei circa 400che rifiutano la vaccinazione. Ma non basta. Ora bisogna irrogare le sanzioni previste dalla legge, che si applicano a prescindere da un’eventuale legge statale, come peraltro sancito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 137 del 2019, relatrice Marta Cartabia”. Lo dichiara Fabiano Amati, presidenteCommissioneBilancio e Programmazione, nonché promotoreleggesull’obbligo vaccinale approvata dal Consiglio...

