Operatori sanitari no vax, consigliere della Regione Puglia: si applichi anche la sanzione pecuniaria immediata fino a cinquemila euro Amati: è prevista dalla legge regionale (Di domenica 28 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Fabiano Amati, consigliere regionale della Puglia: “Bene la linea dura annunciata dalle Asl di Brindisi e Lecce nei confronti dei circa 400 Operatori sanitari che rifiutano la vaccinazione. Ma non basta. Ora bisogna irrogare le sanzioni previste dalla legge regionale, che si applicano a prescindere da un’eventuale legge statale, come peraltro sancito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 137 del 2019, relatrice Marta Cartabia”. Lo dichiara Fabiano Amati, presidente della Commissione regionale Bilancio e Programmazione della Puglia, nonché promotore ... Leggi su noinotizie (Di domenica 28 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Fabiano: “Bene la linea dura annunciata dalle Asl di Brindisi e Lecce nei confronti dei circa 400che rifiutano la vaccinazione. Ma non basta. Ora bisogna irrogare le sanzioni previste, che si applicano a prescindere da un’eventualestatale, come peraltro sancitoCorte costituzionale con sentenza n. 137 del 2019, relatrice Marta Cartabia”. Lo dichiara Fabiano, presidenteCommissioneBilancio e Programmazione, nonché promotore ...

Advertising

sole24ore : Un decreto #Covid per obbligare medici e infermieri a vaccinarsi. #Draghi: «Non va bene che operatori non vaccinati… - LaStampa : Covid, gli operatori sanitari non si vogliono vaccinare: 27 anziani rimangono contagiati nella casa di riposo - BeppeSala : È sempre bene vedere con i propri occhi e non solo leggere ciò che media e social affermano. Oggi ho verificato il… - zazoomblog : Operatori sanitari no vax consigliere della Regione Puglia: si applichi anche la sanzione pecuniaria immediata fino… - ClaudioZavatti1 : RT @Satiraptus: #Draghi annuncia una legge per obbligare al #vaccino gli operatori sanitari. Se l'avesse fatto #Conte lo avrebbero condanna… -