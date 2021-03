Ombre sul rinnovo di Insigne | il capitano rifiuta la proposta del Napoli | i dettagli

(Di domenica 28 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoScoppia la ‘grana’in casa. Ildelpartenopeo è uno dei temi caldi in casa, il contratto dell’attaccante azzurro scade del 2022 ma c’è la volontà di prolungare. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ha respinto una primaavuta dal club, che sarebbe addirittura inferiore all’attuale ingaggio di 4,5 milioni di euro a stagione. De Laurentiis si aspetta che si accontenti dell’offerta (3 milioni a stagione per i prossimi 5 anni più una serie di bonus). Diversamente, c’è l’ipotesi che si possa anche arrivare a una rottura che, al momento, nessuna della due parti si auspica. Il rischio è che, in vista della scadenza, possano farsi avanti i top club. Si attende una risposta ...

