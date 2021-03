Oggi 28 marzo: Beato Venturino di Bergamo, una grande folla lo seguiva (Di domenica 28 marzo 2021) Il Beato Venturino di Bergamo fu un predicatore di grande efficacia, capace di radunare grandi folle, e spese la sua vita per convertire i peccatori alla penitenza. Venturino nacque a Bergamo nel 1304, e suo padre era un celebre maestro, di nome Lorenzo de Apibus, precettore dei nipoti del cardinal Longo alla Curia Romana di L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 28 marzo 2021) Ildifu un predicatore diefficacia, capace di radunare grandi folle, e spese la sua vita per convertire i peccatori alla penitenza.nacque anel 1304, e suo padre era un celebre maestro, di nome Lorenzo de Apibus, precettore dei nipoti del cardinal Longo alla Curia Romana di L'articolo proviene da La Luce di Maria.

