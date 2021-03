Nuovo Fair Play: assist al Milan per tornare al top (Di domenica 28 marzo 2021) Addio Tas, addio al braccio di ferro con l'Uefa dei tempi magri. Il progetto di riforma del Fair Play Finanziario tocca direttamente il futuro del club rossonero, ormai da quattro anni in apnea, per ... Leggi su gazzetta (Di domenica 28 marzo 2021) Addio Tas, addio al braccio di ferro con l'Uefa dei tempi magri. Il progetto di riforma delFinanziario tocca direttamente il futuro del club rossonero, ormai da quattro anni in apnea, per ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Fair Nuovo Fair Play: assist al Milan per tornare al top Addio Tas, addio al braccio di ferro con l'Uefa dei tempi magri. Il progetto di riforma del Fair Play Finanziario tocca direttamente il futuro del club rossonero, ormai da quattro anni in apnea, per rincorrere un salutare pareggio di bilancio. Le spese dissennate della proprietà cinese sono ...

Nuovo Fair Play: assist al Milan per tornare al top
Il progetto dell'Uefa aiuterebbe l'a.d. Gazidis che dovrebbe invece chiudere un disavanzo di 30 milioni in un triennio. E così il club potrà uscire dalle retrovie del calcio europeo ...

