"Non è mediocre chi si fa i selfie ma chi pensa che la fotografia non sia la lingua di tutti" (di G. Fantasia) (Di domenica 28 marzo 2021) Per cinque giorni a settimana, dal primo luglio del 1974, il Secondo Programma della Radio (l’attuale Radio Due) mandava in onda un programma di divulgazione culturale pensato in una maniera così geniale da avere un successo enorme fino a diventare una trasmissione di culto nella storia della Radio italiana. Ci riferiamo a “Le interviste impossibili”, la serie di incontri irrealizzabili tra grandi scrittori e grandi intellettuali italiani di allora – tra cui Alberto Arbasino, Guido Ceronetti, Italo Calvino, Umberto Eco, Giorgio Manganelli, Vittorio Sermonti e Andrea Camilleri - con alcuni personaggi storici molto famosi, interpretati da attori di prosa come Carmelo Bene, Paolo Bonacelli, Adriana Asti, Gianni Santuccio, Carlo Dapporto, Carlo Cecchi, Anna Maria Guarneri, Romolo Valli e molti altri. All’epoca Michele Smargiassi – oggi noto giornalista delle pagine ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 28 marzo 2021) Per cinque giorni a settimana, dal primo luglio del 1974, il Secondo Programma della Radio (l’attuale Radio Due) mandava in onda un programma di divulgazione culturaleto in una maniera così geniale da avere un successo enorme fino a diventare una trasmissione di culto nella storia della Radio italiana. Ci riferiamo a “Le interviste impossibili”, la serie di incontri irrealizzabili tra grandi scrittori e grandi intellettuali italiani di allora – tra cui Alberto Arbasino, Guido Ceronetti, Italo Calvino, Umberto Eco, Giorgio Manganelli, Vittorio Sermonti e Andrea Camilleri - con alcuni personaggi storici molto famosi, interpretati da attori di prosa come Carmelo Bene, Paolo Bonacelli, Adriana Asti, Gianni Santuccio, Carlo Dapporto, Carlo Cecchi, Anna Maria Guarneri, Romolo Valli e molti altri. All’epoca Michele Smargiassi – oggi noto giornalista delle pagine ...

