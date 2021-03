Non è L’Arena, le anticipazioni di domenica 28 marzo (Di domenica 28 marzo 2021) Torna l’appuntamento con Non è L’Arena di Massimo Giletti in onda in diretta alle 20.30 su La7 Riflettori accesi a Non è L’Arena in onda questa sera a partire dalle 20.30 su La7 sulla Lombardia. Lo scopo è quello di fare chiarezza sul caos che ha portato all’azzeramento dei vertici di Aria Spa. Si tratta della società della Regione che si occupava delle prenotazioni dei vaccini. Giletti ne parlerà in studio con gli ospiti del programma di La7 che saranno Mario Mazzoleni, ex consigliere di amministrazione di Aria Spa e il giornalista Alessandro Milan. Ci si sposterà poi in Toscana: è qui che la campagna vaccini ha visto nascere polemiche per la bassa percentuale di adesioni dei vaccini negli over 80 e sul caso della vaccinazione del giornalista Andrea Scanzi. Di questo in studio il conduttore ne parlerà con Pierpaolo Sileri, Luca Telese, Sandra Amurri e ... Leggi su 361magazine (Di domenica 28 marzo 2021) Torna l’appuntamento con Non èdi Massimo Giletti in onda in diretta alle 20.30 su La7 Riflettori accesi a Non èin onda questa sera a partire dalle 20.30 su La7 sulla Lombardia. Lo scopo è quello di fare chiarezza sul caos che ha portato all’azzeramento dei vertici di Aria Spa. Si tratta della società della Regione che si occupava delle prenotazioni dei vaccini. Giletti ne parlerà in studio con gli ospiti del programma di La7 che saranno Mario Mazzoleni, ex consigliere di amministrazione di Aria Spa e il giornalista Alessandro Milan. Ci si sposterà poi in Toscana: è qui che la campagna vaccini ha visto nascere polemiche per la bassa percentuale di adesioni dei vaccini negli over 80 e sul caso della vaccinazione del giornalista Andrea Scanzi. Di questo in studio il conduttore ne parlerà con Pierpaolo Sileri, Luca Telese, Sandra Amurri e ...

