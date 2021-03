Non è l’Arena, anticipazioni e ospiti della puntata del 28 marzo (Di domenica 28 marzo 2021) anticipazioni e ospiti di Massimo Giletti negli studi di Non è l’Arena , in onda su La7 dalle 20.30. Ecco tutto quelllo che c’è da sapere sulla puntata di domenica 28 marzo. anticipazioni di Non è l’Arena Questa sera, dalle 20.30 su La7, va in onda una nuova puntata del talk di Massimo Giletti , Non è l’Arena. Ecco le anticipazioni e gli ospiti della puntata di domenica 28 marzo. Nella prima parte del programma di stasera si parlerà della società Aria Spa , accusata dalla Regione Lombardia di essere il responsabile del caos vaccini venutosi a creare in queste settimane. Nei giorni scorsi il Governatore Attilio ... Leggi su solonotizie24 (Di domenica 28 marzo 2021)di Massimo Giletti negli studi di Non è, in onda su La7 dalle 20.30. Ecco tutto quelllo che c’è da sapere sulladi domenica 28di Non èQuesta sera, dalle 20.30 su La7, va in onda una nuovadel talk di Massimo Giletti , Non è. Ecco lee glidi domenica 28. Nella prima parte del programma di stasera si parleràsocietà Aria Spa , accusata dalla Regione Lombardia di essere il responsabile del caos vaccini venutosi a creare in queste settimane. Nei giorni scorsi il Governatore Attilio ...

Advertising

34_liss : RT @rtl1025: ?? Questa sera, alle 20:35 su @La7tv, torna 'Non è l'arena'. Massimo #Giletti è in diretta con noi a #nonstopnews per le antici… - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: L'Arena: 'L'Hellas non balla sulle punte, Kalinic tra riscatto e rinascita' - LuciaMosca1 : (Non è l'Arena, anticipazioni del 28 marzo 2021: caos vaccini. Ma Speranza dov'è?) Segui su: La Notizia -… - rtl1025 : ?? Questa sera, alle 20:35 su @La7tv, torna 'Non è l'arena'. Massimo #Giletti è in diretta con noi a #nonstopnews pe… - morello_dario : Non mi potete abbassare l’audio dell’arena nel pieno del sacro inno ?? “Sweeeeetttt Caroooollliiiiiinnnneeeeee poooo… -

Ultime Notizie dalla rete : Non l’Arena mobilitï¿ Verbania Notizie