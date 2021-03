Niente zona gialla e possibili chiusure fino a maggio: la Sardegna verso il nuovo decreto (Di domenica 28 marzo 2021) (Visited 481 times, 481 visits today) Notizie Simili: Il migliore box doccia per il tuo bagno? I… Le mascherine anti - Covid: le caratteristiche e le… Borsa italiana: quali previsioni ... Leggi su galluraoggi (Di domenica 28 marzo 2021) (Visited 481 times, 481 visits today) Notizie Simili: Il migliore box doccia per il tuo bagno? I… Le mascherine anti - Covid: le caratteristiche e le… Borsa italiana: quali previsioni ...

Advertising

trash_italiano : *niente zona gialla fino al 30 aprile* #Amici20 - _LittleHopes_ : Oggi sono andata a fare la prima dose del vaccino e nonostante la zona rossa era pieno di gente, ma non erano i gio… - urbantrain1 : Io oggi ho fatto il cazzo che mi pare,sono stato al mare,zona rossa o no a me non frega niente. Io devo Vivere,chi… - markred17 : RT @BarbaraRaval: Niente zone gialle: fino al 30 aprile confermate le misure oggi in vigore. Unica novità,ritorno in classe fino alla prima… - gioiaaa___ : Stiamo in zona rossa ma è come se niente fosse. Io, però, sono stupida e rispetto le restrizioni -