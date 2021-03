Nettuno, non ce l’ha fatta l’operaio precipitato da un’impalcatura mentre stava lavorando (Di domenica 28 marzo 2021) E’ morto l’operaio di 56 anni precipitato al suolo da un’impalcatura sulla quale stava lavorando alla periferia di Anzio nei giorni scorsi. L’uomo, di Nettuno, era caduto da circa tre metri di altezza dopo aver accusato un malore. Immediato era stato il trasporto d’urgenza in ospedale che però, purtroppo, non è bastato. Ieri la terribile notizia. L’episodio si era verificato in Via Rinascimento intorno alle 13.00 del 24 marzo 2021. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 28 marzo 2021) E’ mortodi 56 annial suolo dasulla qualealla periferia di Anzio nei giorni scorsi. L’uomo, di, era caduto da circa tre metri di altezza dopo aver accusato un malore. Immediato era stato il trasporto d’urgenza in ospedale che però, purtroppo, non è bastato. Ieri la terribile notizia. L’episodio si era verificato in Via Rinascimento intorno alle 13.00 del 24 marzo 2021. su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Nettuno, non ce l’ha fatta l’operaio precipitato da un’impalcatura mentre stava lavorando - valmoriani : @ylefsch Nessuna gaffe: non potevi certo saperlo ?? Nettuno non avrà il mare limpido come Gaeta (anche se basterebbe… - jreeeeene : ho finito il figlio di nettuno e AAAAAA BELLISSIMO molto più dell'eroe perduto. amo troppissimo hazel e frank e sup… - PandolfoMalate1 : Tra l'isola di Cipri e di Maiolica non vide mai sì gran fallo Nettuno, non da pirate, non da gente argolica.» - Claudio26520120 : RT @gioanah: @bobroommann @marcoco56649156 @lauraboldrini @emanuelefiano @ZanAlessandro È la stessa Boldrini che cerca di zittire la sua co… -