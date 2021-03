Nel Myanmar militari assetati di sangue: fuoco sul funerale di un attivista ucciso sabato (Di domenica 28 marzo 2021) Continua la scia di sangue in Myanmar dopo la giornata di ieri, una delle più violente dall'inizio della repressione. Le forze di sicurezza birmane hanno aperto il fuoco sulla folla in lutto al ... Leggi su globalist (Di domenica 28 marzo 2021) Continua la scia diindopo la giornata di ieri, una delle più violente dall'inizio della repressione. Le forze di sicurezza birmane hanno aperto ilsulla folla in lutto al ...

Advertising

Tg3web : Una carneficina, almeno cento morti. In Myanmar i soldati sparano sui manifestanti. Anche bambini uccisi nel giorno… - fattoquotidiano : BIRMANIA Secondo il sito d’informazione Myanmar Now, in poche ore nel Paese sono state ammazzate 104 persone - lifegate : In un solo giorno l’esercito ha brutalmente ucciso più di 100 manifestanti durante le proteste nel #Myanmar. La pol… - vololibero12345 : RT @yenisey74: Ieri nel tg hanno fatto vedere come in Myanmar i militari sparano ai civili, uccidendo anche dei bambini. Qui in pochi ne pa… - ClioBrx : @GassmanGassmann @amnestyitalia La comunità internazionale non interviene nel genocidio degli Uyghurs, anzi all'ONU… -