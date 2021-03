Nel Lazio è stato somministrato quasi un milione di dosi di vaccino (Di domenica 28 marzo 2021) AGI - Lunedì il Lazio raggiungerà 1unmilione di dosi di vaccino somministrate e "come quantità assoluta in rapporto alla popoLazione è la prima Regione italiana". Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Dalla prossima settimana - fa sapere D'Amato - andremo a 30 mila somministrazioni al giorno in attesa di raggiungere l'obiettivo dei 60 mila al giorno, forniture permettendo. Disponibili a estendere l'orario in notturna per aumentare le somministrazioni, ma al momento non vi è la necessaria disponibilià' delle forniture dei vaccini che speriamo possa arrivare quanto prima". Leggi su agi (Di domenica 28 marzo 2021) AGI - Lunedì ilraggiungerà 1undidisomministrate e "come quantità assoluta in rapporto alla popone è la prima Regione italiana". Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione, Alessio D'Amato. "Dalla prossima settimana - fa sapere D'Amato - andremo a 30 mila somministrazioni al giorno in attesa di raggiungere l'obiettivo dei 60 mila al giorno, forniture permettendo. Disponibili a estendere l'orario in notturna per aumentare le somministrazioni, ma al momento non vi è la necessaria disponibilià' delle forniture dei vaccini che speriamo possa arrivare quanto prima".

