Nba, debutto rinviato per Melli con i Dallas Mavericks (Di domenica 28 marzo 2021) NRW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Successo dei New Orleans Pelicans che superano i Dallas Mavericks per 112 a 103. Esordio rinviato per Nicolò Meli, lasciato in panchina per tutta la partita dal coach Carlisle contro la sua ex squadra.Grande protagonista è Zion Williamson che continua il suo score da fare invidia. Così dopo i 39 punti di Denver ne arrivano 38 conditi da 5 rimbalzi e 6 assist. A Dallas non basta Tim Hardaway Jr. scatenato, autore di 30 punti.Entra nella storia coach Gregg Popovich che ottiene il successo numero 1300 (sono solo in tre) grazie al 120 a 104 dei San Antonio Spurs contro Chicago Bulls. Gli Spurs, pertando si rilanciano nella corsa playoff. Esordio con sconfitta con i Bulls per Nikola Vucevic che mette a referto 21 punti e 4 assist.Continuano a vincere senza sosta gli Utah Jazz che con il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 28 marzo 2021) NRW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Successo dei New Orleans Pelicans che superano iper 112 a 103. Esordioper Nicolò Meli, lasciato in panchina per tutta la partita dal coach Carlisle contro la sua ex squadra.Grande protagonista è Zion Williamson che continua il suo score da fare invidia. Così dopo i 39 punti di Denver ne arrivano 38 conditi da 5 rimbalzi e 6 assist. Anon basta Tim Hardaway Jr. scatenato, autore di 30 punti.Entra nella storia coach Gregg Popovich che ottiene il successo numero 1300 (sono solo in tre) grazie al 120 a 104 dei San Antonio Spurs contro Chicago Bulls. Gli Spurs, pertando si rilanciano nella corsa playoff. Esordio con sconfitta con i Bulls per Nikola Vucevic che mette a referto 21 punti e 4 assist.Continuano a vincere senza sosta gli Utah Jazz che con il ...

blogsicilia : #notizie #sicilia Nba, debutto rinviato per Melli con i Dallas Mavericks - - CorriereCitta : Nba, debutto rinviato per Melli con i Dallas Mavericks - Italpress : Nba, Debutto rinviato per Melli, Popovich nella storia - RaiSport : ?? #Nba: #Gallinari vince il derby con #Mannion, #Lakers tornano al successo I due #azzurri si ritrovano da avversar… - BasketWorldLif1 : Serie D: L’NBA Altopascio al via. Debutto al PalaTagliate contro la Libertas Lucca -

Ultime Notizie dalla rete : Nba debutto Storico Popovich: 1300 vittorie. Clippers avanti tutta, Boston non molla I Clippers battono Doc Rivers, il loro passato degli scorsi 7 anni, il debutto di Vucevic per Chicago si rivela un flop di squadra. E ancora: Barnes segna il canestro ...della notte (italiana) Nba sotto ...

Melli, debutto rinviato. Zion il fenomeno schiaccia Dallas Nicolò Melli è seduto in panchina allo Smoothie King Center di New Orleans, da un anno e mezzo la sua casa Nba, in attesa di una chiamata del suo coach. Solo che stavolta la panchina è quella della squadra ospite, i Dallas Mavericks. La sua nuova squadra. Nik li ha incontrati poche ore prima della partita, ...

Melli, debutto rinviato. Zion il fenomeno schiaccia Dallas La Gazzetta dello Sport Nba, debutto rinviato per Melli con i Dallas Mavericks NRW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Successo dei New Orleans Pelicans che superano i Dallas Mavericks per 112 a 103. Esordio rinviato per Nicolò Meli, lasciato in panchina per tutta la partita dal co ...

Melli, debutto rinviato. Zion il fenomeno schiaccia Dallas Nik in uniforme ma Carlisle lo tiene in panchina tutta la partita a New Orleans, dove senza Doncic la sua nuova squadra si arrende allo scatenato Williamson ...

I Clippers battono Doc Rivers, il loro passato degli scorsi 7 anni, ildi Vucevic per Chicago si rivela un flop di squadra. E ancora: Barnes segna il canestro ...della notte (italiana)sotto ...Nicolò Melli è seduto in panchina allo Smoothie King Center di New Orleans, da un anno e mezzo la sua casa, in attesa di una chiamata del suo coach. Solo che stavolta la panchina è quella della squadra ospite, i Dallas Mavericks. La sua nuova squadra. Nik li ha incontrati poche ore prima della partita, ...NRW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Successo dei New Orleans Pelicans che superano i Dallas Mavericks per 112 a 103. Esordio rinviato per Nicolò Meli, lasciato in panchina per tutta la partita dal co ...Nik in uniforme ma Carlisle lo tiene in panchina tutta la partita a New Orleans, dove senza Doncic la sua nuova squadra si arrende allo scatenato Williamson ...