NBA 2021 | Zion Williamson stende Dallas | i Clippers vincono il big match coi 76ers

(Di domenica 28 marzo 2021) Sono state nove le partite che si sono svolte, questa notte, in NBA. La serata è iniziata nel segno degli Washington Wizards, i quali hanno battuto, con un secco 92-106, i Detroit Pistons. Decisiva la tripla doppia da 19 punti, 19 rimbalzi e 10 assist di Russell Westbrook. Benché privi di Julius Randle e orfani anche di Mitchell Robinson, che si è infortunato a inizio, i New York Knicks sono riusciti a vincere a Milwaukee con il risultato finale di 102-96. I Bucks, a loro volta, erano in emergenza, date le assenze di Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton e Jrue Holiday, e non sono stati capaci di scardinare la difesa della franchigia della Grande Mela. Gli Houston Rockets si rifanno dopo la sconfitta di ieri coi Minnesota Timberwolves e stendono il sodalizio di Minneapolis con un nettissimo 129-107. Continua a brillare il giovanissimo Kevin Porter jr, il quale ...

Ultime Notizie dalla rete : NBA 2021

... con un contratto annuale al minimo salariale per i veterani, da quanto ha riportato l'insiderShams Charania. L'accordo tra la franchigia di Brooklyn e l'ex giocatore di Blazers e Spurs è stato ...Per Nicolò Melli il trasferimento a Dallas può essere l'inizio di una sorta di seconda carriera, dopo l'anno e mezzo trascorso in Louisiana ai Pelicans. Arrivato in Texas insieme a JJ Redick (che però è infortunato), l'azzurro non ha potuto esordire subito nella gara (persa) contro Indiana, ...Sono state nove le partite che si sono svolte, questa notte, in NBA. La serata è iniziata nel segno degli Washington Wizards, i quali hanno battuto, con un secco 92-106, i Detroit Pistons. Decisiva la ...Dopo quattro sconfitte di fila, gli Spurs si risvegliano contro il nuovo look dei Bulls, che fanno esordire il nuovo centro Nikola Vucevic. Jakob Poeltl (20 punti, 9 rimbalzi, 3 stoppate) e DeMar ...