(Di domenica 28 marzo 2021) Unbattente bandiera italiana, il Carlo Magno, èaldiper aiutare nei lavori finalizzati alla rimozione della Ever Given, laportacontainer da 220mila tonnellate per 400 metri di lunghezza arenatasi sei giorni fa. Lo rende noto il sito del giornale governativo egiziano al-Ahram citando i dati satellitari di MarineTraffic.com e spiegando che oggi èanche unolandese, l’Alp Guard. Le autorità di Damasco hanno nel frattempo annunciato di aver iniziato a razionare il carburante. Lo ha reso noto il ministero del Petrolio siriano, spiegando che il blocco deldiha impedito il passaggio di unaproveniente dall’Iran e che sarebbe dovuta arrivare ...

Advertising

welikeduel : La nave incagliata nel canale di Suez #propagandatop #propagandalive - ilpost : Una grande nave si è incagliata e sta bloccando il passaggio nel Canale di #Suez. - LiberoReporter : Nave incagliata nel canale di Suez, arrivato rimorchiatore italiano #arrivato #canale #incagliata #italiano #nave… - Gaebaldi : Nave incagliata nel canale di Suez, arrivato rimorchiatore italiano #arrivato #canale #incagliata #italiano #nave… - FrancBartolozzi : RT @AlleracNicola: Il capitano della nave incagliata a Suez due settimane fa si era vaccinato con Astrazeneca. -

Ultime Notizie dalla rete : Nave incagliata

LaEver Given che blocca il Canale di Suez da martedì è ancora. Nella notte, riferisce la Leth Agencies - una delle aziende lavora sul posto - è fallito un nuovo tentativo di rimettere a ...Tra leche trasportano bestiame e che sono bloccare a Suez, cinque hanno caricato animali in Spagna e nove in Romania all'inizio di marzo, spiega Animals International. Le autorità di Damasco ...Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha ordinato all’Autorità che gestisce il Canale di Suez di prepararsi a scaricare i container trasportati dalla Ever Given se dovessero fallire anche gli ul ...Intorno alla portacontainer incagliata, sono al lavoro 16 rimorchiatori fra cui anche l'italiano "Carlo Magno" ...