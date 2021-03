NASCAR, la pioggia posticipa la gara di Bristol. Appuntamento a domani alle 22.00 (Di domenica 28 marzo 2021) La NASCAR rimanda a lunedì la prima edizione sterrata al Bristol Motor Speedway, settimo atto della stagione 2021. Dopo la cancellazione di ieri delle gare di qualifica, prevista per ieri sera, gli organizzatori hanno deciso di rimandare di un giorno il programma delle gare per pioggia. Una violenta perturbazione si è abbattuta in questi giorni nello Stato del Tennessee e la pista sterrata è stata resa impraticabile. Il fango è per ovvi motivi un problema nel ‘Colosseo’ della NASCAR che si appresta nella serata italiana di domani ad accogliere la prima competizione su terra dal 1970 ad oggi. Il calendario modificato prevede la competizione della NASCAR Truck Series alle 18.00 e la Cup Series alle 22.00. Ricordiamo che la prima delle due categorie ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) Larimanda a lunedì la prima edizione sterrata alMotor Speedway, settimo atto della stagione 2021. Dopo la cancellazione di ieri delle gare di qualifica, prevista per ieri sera, gli organizzatori hanno deciso di rimandare di un giorno il programma delle gare per. Una violenta perturbazione si è abbattuta in questi giorni nello Stato del Tennessee e la pista sterrata è stata resa impraticabile. Il fango è per ovvi motivi un problema nel ‘Colosseo’ dellache si appresta nella serata italiana diad accogliere la prima competizione su terra dal 1970 ad oggi. Il calendario modificato prevede la competizione dellaTruck Series18.00 e la Cup Series22.00. Ricordiamo che la prima delle due categorie ...

