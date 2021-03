Napoli | tre obiettivi per la difesa

(Di domenica 28 marzo 2021) Giuntoli, direttore sportivo del, sta seguendo treper la. In vista della nuova stagione, il club campano vuole rinnovare la sua retroguardia. Giocatori in scadenza nel 2022: ecco i più costosi: chi sono i treper la? Al termine della stagione 2020/2021, ildirà addio a Hysaj. Il terzino albanese, lascerà il club a parametro zero. Ecco perché il direttore sportivo del, Giuntoli, ha intenzione di rinnovare il reparto offensivo. Le prestazioni altalenati di Mario Rui e Di Lorenzo, unite all’ennesimo infortunio di Ghoulam, privano la squadra di una vera alternativa sulle corsie laterali. Come riportato da “Il Mattino”, il club segue con molta attenzione tre giocatori. Il primo è ...

Advertising

cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Napoli, in giro durante il coprifuoco: denunciata pregiudicata con tre amiche -… - SIMONE4ESPOSITO : RT @CalcioPillole: #FabianRuiz saluta il #Napoli: tre big sul centrocampista - CIP Il Napoli e Fabian Ruiz potrebbero separarsi al termine… - CloudyKant : RT @AndreaMarano11: #camorra 59 arresti nella notte eseguiti dai #ros di #napoli decapitati tre clan. Ci sono anche i fratelli del senatore… - CalcioPillole : #FabianRuiz saluta il #Napoli: tre big sul centrocampista - CIP Il Napoli e Fabian Ruiz potrebbero separarsi al te… - DavPoggi : RT @DavPoggi: A napoli percentuale più alta, alla fine della zona rossa #VOLUTA da #delucà a non riaprono due negozi su tre! Ennesimo step… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli tre

quattro numeri su cinque si sono chiusi con il 5 come numero conclusivo, essendo usciti consecutivamente 65, 35, 25 e 15. Il numero 62 è uscito suruote diverse, come terzo estratto ...... portandosi dietro queimeravigliosi figli frutto del felice matrimonio con la moglie Giuliana ... Gli rubano Rolex e li investe/, morti i rapinatori: lui indagato per omicidio LA MORTE DELLA ...Il capitano del Napoli, in scadenza nel giugno 2022, non trova l'accordo con De Laurentiis. In estate sarà già dentro o fuori.Il tecnico del Crotone Serse Cosmi è contento che la squadra è sempre in partita, come visto anche contro Lazio e Bologna, ...