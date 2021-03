Napoli, sospiro di sollievo per Mertens: le condizioni dell’attaccante (Di domenica 28 marzo 2021) Dries Mertens sarebbe stato sostituito solo a scopo precauzionale per la botta alla spalla: ecco cosa filtra sull’attaccante del Napoli Le notizie dal Belgio hanno spaventato i tifosi del Napoli: Dries Mertens è stato sostituito al minuto 56 della gara contro la Repubblica Ceca per un infortunio alla spalla. Infortunio che sembra meno grave del previsto, secondo quanto riportato da Sky Sport: Mertens sarebbe stato sostituito solo a scopo precauzionale. Sono attese però le comunicazioni del Belgio in merito alle condizioni dell’attaccante del Napoli. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 marzo 2021) Driessarebbe stato sostituito solo a scopo precauzionale per la botta alla spalla: ecco cosa filtra sull’attaccante delLe notizie dal Belgio hanno spaventato i tifosi del: Driesè stato sostituito al minuto 56 della gara contro la Repubblica Ceca per un infortunio alla spalla. Infortunio che sembra meno grave del previsto, secondo quanto riportato da Sky Sport:sarebbe stato sostituito solo a scopo precauzionale. Sono attese però le comunicazioni del Belgio in merito alledel. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

zazoomblog : Mertens il Napoli tira un sospiro di sollievo. Infortunio alla spalla di lieve entità - #Mertens #Napoli #sospiro… - ForzAzzurri1926 : NAPOLI, E' ASSURDO SI E' DI NUOVO INFORTUNATO IN NAZIONALE, CLUB AZZURRO SU TUTTE LE FURIE. ECCO COME STA >>>>>>… - Lucia79528064 : @VincentManci69 Il mio sospiro era per il banco di Napoli ?? - infoitsport : Napoli, che sospiro di sollievo: contro la Juventus ci sarà - gilnar76 : #Juve-Napoli, Gattuso tira un ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… -