Napoli, rinnovo Insigne: parti molto distanti. La situazione del capitano azzurro (Di domenica 28 marzo 2021) Il rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli sarebbe in alto mare: ecco le ultime sulla trattativa tra la società e il capitano azzurro Lorenzo Insigne è l’autentico trascinatore del Napoli: il classe 1991 è il capitano e l’anima della squadra azzurra ed il suo contratto scade nel giugno 2022 quindi prima dell’inizio della prossima stagione occorre trovare un accordo per il rinnovo. La Gazzetta dello Sport riporta una distanza tra le parti: Aurelio De Laurentiis avrebbe proposto un contratto da 3 milioni di euro ma il calciatore vorrebbe almeno partire dalle cifre attualim, ovvero 4,5 milioni di euro. parti distanti al momento sulla questione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 marzo 2021) Ildi Lorenzocon ilsarebbe in alto mare: ecco le ultime sulla trattativa tra la società e ilLorenzoè l’autentico trascinatore del: il classe 1991 è ile l’anima della squadra azzurra ed il suo contratto scade nel giugno 2022 quindi prima dell’inizio della prossima stagione occorre trovare un accordo per il. La Gazzetta dello Sport riporta una distanza tra le: Aurelio De Laurentiis avrebbe proposto un contratto da 3 milioni di euro ma il calciatore vorrebbe almenore dalle cifre attualim, ovvero 4,5 milioni di euro.al momento sulla questione. Leggi su Calcionews24.com

