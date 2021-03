Napoli, Koulibaly non è incedibile: fissato il prezzo per la cessione (Di domenica 28 marzo 2021) Secondo quanto riferito da Repubblica, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è pronto a prendere in considerazioni offerte per Kalidou Koulibaly Secondo quanto riferito da Repubblica, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è pronto a prendere in considerazioni offerte per Kalidou Koulibaly. Per 50 milioni di euro il difensore senegalese potrebbe essere ceduto. La lista delle pretendenti comprende Manchester City e Bayern Monaco. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 marzo 2021) Secondo quanto riferito da Repubblica, il presidente delAurelio De Laurentiis è pronto a prendere in considerazioni offerte per KalidouSecondo quanto riferito da Repubblica, il presidente delAurelio De Laurentiis è pronto a prendere in considerazioni offerte per Kalidou. Per 50 milioni di euro il difensore senegalese potrebbe essere ceduto. La lista delle pretendenti comprende Manchester City e Bayern Monaco. Leggi su Calcionews24.com

