Napoli, infortunio di Mertens non è grave. Uscito solo per precauzione (Di domenica 28 marzo 2021) Come riportano dal Belgio, nulla di grave per Dries Mertens. L’attaccante azzurro è Uscito al minuto 56 di Repubblica Ceca-Belgio, dopo una prestazione abbastanza deludente, a causa di un problema alla spalla sinistra. Alla clavicola, nello specifico. Il bomber del Napoli ha lasciato il terreno di gioco sulle proprie gambe, un pò dolorante ma senza troppe apprensioni. La sostituzione è stata solo precauzionale. Chiaramente verranno fatti alcuni esami per valutare effettivamente il problema e se ne saprà di più in questi giorni. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 28 marzo 2021) Come riportano dal Belgio, nulla diper Dries. L’attaccante azzurro èal minuto 56 di Repubblica Ceca-Belgio, dopo una prestazione abbastanza deludente, a causa di un problema alla spalla sinistra. Alla clavicola, nello specifico. Il bomber delha lasciato il terreno di gioco sulle proprie gambe, un pò dolorante ma senza troppe apprensioni. La sostituzione è stataprecauzionale. Chiaramente verranno fatti alcuni esami per valutare effettivamente il problema e se ne saprà di più in questi giorni. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

