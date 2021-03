Napoli, De Laurentiis verso un netto taglio al monte ingaggi (Di domenica 28 marzo 2021) La pandemia da Covid-19 ha messo in ginocchio l’economia del mondo intero, in qualsiasi ambito e settore. Ovviamente a ciò non poteva sottrarsi il mondo del calcio, con i vari club in giro per il mondo, chi più chi meno, a dover fare i conti con ingenti perdite economiche registratesi sulle proprie entrate. In merito L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 28 marzo 2021) La pandemia da Covid-19 ha messo in ginocchio l’economia del mondo intero, in qualsiasi ambito e settore. Ovviamente a ciò non poteva sottrarsi il mondo del calcio, con i vari club in giro per il mondo, chi più chi meno, a dover fare i conti con ingenti perdite economiche registratesi sulle proprie entrate. In merito L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Laurentiis Quel che resta della Kienergia lotta con orgoglio e cede con onore a Napoli: 74 - 82. RIETI - Doveva essere una deblacle già annunciata e invece al PalaSojourner è quasi partita vera. La Kienergia priva di De Laurentiis, Pepper e Stefanelli bloccati dal Covid e senza l'infortunato Amici cede 74 - 82. Tra le fila dei reatini Ponziani, Taylor e Piccoli chiudono con 16 punti. Minuti preziosi anche per il baby ...

Napoli: 10 nomi per una panchina, il perché la scelta è condizionata da modulo e ingaggio Gli esperti di mercato hanno già 'accomodato' sulla panchina del Napoli ben 9 allenatori oltre a non dare per scontato l'addio di Gattuso. L'intenzione di De Laurentiis di ridurre il monte ...

Napoli, De Laurentiis verso un netto taglio al monte ingaggi In merito a tale situazione nelle ultime ore la Gazzetta dello Sport ha provato ad analizzare il progetto Napoli. A capo del club partenopeo infatti vi è un Aurelio De Laurentiis sempre attentissimo ...

Liverpool, offerta per Koulibaly? Alvino: "A queste cifre è fake news" Carlo Alvino risponde alle voci di mercato in arrivo dall'Inghilterra: il solo pensare che il Napoli possa cedere o aprire una trattativa per Kalidou Koulibaly a queste cifre è privo di fondamento.

