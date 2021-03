Napoli-Crotone: Petagna e Rrahmani potrebbero tornare a disposizione (Di domenica 28 marzo 2021) Andrea Petagna ed Amir Rrahmani potrebbero tornare a disposizione di Gattuso nella sfida tra il Napoli ed il Crotone. La prossima sfida di campionato del … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 28 marzo 2021) Andreaed Amirdi Gattuso nella sfida tra iled il. La prossima sfida di campionato del … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

DiMarzio : #Napoli, le condizioni di #Petagna verso il match contro il #Crotone - NapoliCalciogol : Crotone, Cosmi: 'Non ho mai vinto a Napoli. Affidiamoci alla nostra certezza' - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Crotone, Cosmi: “Gattuso aggredito ingiustamente, il Napoli non è da sc… - cn1926it : #Cosmi in difesa di #Gattuso: “Attaccato ingiustamente, difficile fare meglio con tanti infortuni” - BombeDiVlad : ???? #Crotone, #Cosmi sicuro: “Il #Napoli non è attrezzato per lo scudetto” Il pensiero del tecnico anche su Gennaro… -