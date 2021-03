Napoli - Crotone, Cosmi: 'Andremo al Maradona per tentare l'impresa' (Di domenica 28 marzo 2021) Il quotidiano Il Mattino riporta alcune dichiarazioni rilasciate proprio da Cosmi in merito alla squadra allenata da Gennaro Gattuso. 'Il Benevento non è stata l'unica squadra a vincere in maniera ... Leggi su forzazzurri (Di domenica 28 marzo 2021) Il quotidiano Il Mattino riporta alcune dichiarazioni rilasciate proprio dain merito alla squadra allenata da Gennaro Gattuso. 'Il Benevento non è stata l'unica squadra a vincere in maniera ...

