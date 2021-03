Napoli, ansia per Mertens: infortunio alla spalla con il Belgio (Di domenica 28 marzo 2021) C'è apprensione a Castel Volturno per l'infortunio riportato da Dries Mertens, ieri sera a Praga, nella gara di qualificazione al Mondiale in Qatar, contro la Repubblica Ceca. In un contrasto di gioco,... Leggi su gazzetta (Di domenica 28 marzo 2021) C'è apprensione a Castel Volturno per l'riportato da Dries, ieri sera a Praga, nella gara di qualificazione al Mondiale in Qatar, contro la Repubblica Ceca. In un contrasto di gioco,...

Advertising

SimoRussoNa83 : RT @Gazzetta_it: #Napoli, ansia per #Mertens: infortunio alla spalla con il #Belgio - sportli26181512 : Napoli, ansia per Mertens: infortunio alla spalla con il Belgio: Napoli, ansia per Mertens: infortunio alla spalla… - Gazzetta_it : #Napoli, ansia per #Mertens: infortunio alla spalla con il #Belgio - SiamoPartenopei : Infortunio Mertens, ecco la dinamica! Brutta caduta, Napoli in ansia: le sensazioni [VIDEO] - CalcioNews24 : Ansia Napoli: infortunio alla spalla per Mertens. Le ultime -