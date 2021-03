Napoleone | ‘Rafforzate le fortificazioni di Palmanova’ | all’asta lettera martedì a Roma

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 28 marzo 2021), 28 mar. – (Adnkronos) – Vaunaautografa dell’imperatoreBonaparte indirizzata il 18 maggio 1808 al principe Eugène de Beauharnais, vicerè d’Italia, avente ad oggetto i lavori delledi Palmanova (Udine), in particolare delle famose ‘lunette’ napoleoniche che vennero erette per consolidare maggiormente la celebre città-fortezza. Il documento sarà battuto da Finarte a30 marzo con una stima tra 2.500 e 3.500 euro.La missiva dimostra l’importanza che l’imperatore francese annetteva a questa struttura, gemma dell’architettura militare di tutti i tempi, quale punto chiave del sistema difensivo del suo impero, ma anche la cura quasi maniacale di ogni dettaglio chedimostrava per i più ...