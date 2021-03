Myanmar | spari sulla folla durante le manifestazioni pro democrazia | 100 vittime

(Di domenica 28 marzo 2021) E' unanime la condanna della comunità internazionale per il bagno di sangue di ieri. La giunta militare aveva autorizzato i soldati a sparare alla testa e alla schiena chi aveva deciso di scendere in ...

E' unanime la condanna della comunità internazionale per il bagno di sangue di ieri. La giunta militare aveva autorizzato i soldati a sparare alla testa e alla schiena chi aveva deciso di scendere in ...... mentre della bambina di 13 anni ha parlato il sito di informazioneNow , secondo cui la piccola è stata uccisa a Meikhtila , raggiunta danella sua casa dopo che le forze armate della ...Ma nonostante la minaccia dell'esercito, centinaia di migliaia di persone sono scese nelle strade di tutto il Myanmar per protestare contro il ... si vedono alcuni militari a bordo di due pick-up ...E’ in corso da settimane in Myanmar la protesta dei civili contro il golpe avvenuto l’1 febbraio, che ha portato di nuovo al potere la giunta militare. Sono almeno 50 le vittime delle brutali violenze ...