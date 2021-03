Myanmar: il Giorno della vergogna, 114 morti (Di domenica 28 marzo 2021) Ieri per il Myanmar è stata la Giornata della vergogna. Nel Giorno della celebrazione delle Forze armate, i militari hanno ucciso oltre 100 persone che si oppongono al colpo di Stato. Tra le vittime ci sarebbero anche due bambini di 5 e 13 anni. Colpito ad un occhio anche un bambino di solo un anno. Leggi su periodicodaily (Di domenica 28 marzo 2021) Ieri per ilè stata la Giornata. Nelcelebrazione delle Forze armate, i militari hanno ucciso oltre 100 persone che si oppongono al colpo di Stato. Tra le vittime ci sarebbero anche due bambini di 5 e 13 anni. Colpito ad un occhio anche un bambino di solo un anno.

