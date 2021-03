Museo Egizio di Torino | disponibile il tour virtuale

Advertising

andrewsword2 : RT @gaetanomarano: @Truciolo_Roll @andrewsword2 ti hanno fatto entrare al museo egizio? - gaetanomarano : @Truciolo_Roll @andrewsword2 ti hanno fatto entrare al museo egizio? - EternallyEgypt : @photograph_tut @ArchOlivetti Spero che torni presto a Torino. Non ho mai visitato il Museo Egizio di Torino. - ErreLorenza : Museo egizio appena finisce il #COVID19 - CronacheMc : CAMERINO - La classe quarta della Salvo D'Acquisto ha raggiunto virtualmente Torino. il direttore Cristian Creco li… -

Ultime Notizie dalla rete : Museo Egizio

Cronache Maceratesi

Con Giulia Bignami e il papà Giovanni ci si avventura nei corridoi dell'Accademia dei Lincei, pieni di professori/mummie arrivate direttamente daldi Torino (sempre tutto molto illustre, ......Barbania perchè era stato ospite anni fa del Gruppo Culturale della dottoressa Micaela Allodi durante le "Serate Drovettiane" al "Giardinass" Casa del Bernardino Drovetti fondatore del...Ecco come fare per visitare il Museo Egizio di Torino anche durante questo periodo di limitazioni. Imperdibile la sala della tomba dell'architetto Kha e della moglie Merit ...Viaggiare in sicurezza è possibile anche in tempi di pandemia. Sharm el-Sheikh è pronta infatti ad accogliere italiani, i suoi turisti più affezionati. E’ questo il messaggio dell’evento “Sharm chiama ...