Mozambico: La Total sospende le operazioni dopo l'attacco jihadista (Di domenica 28 marzo 2021) l'attacco terroristico da parte del gruppo islamico Al Shabab ha costretto la compagnia petrolifera Total a sospendere le attività di operazione a Mozambico, presso Cabo Delgado La regione del Nord di Cabo Delgado in Mozambico è stata vittima di un attacco terroristico da parte di alcuni estremisti delle forze jihadiste. Secondo quando riporta il sito del Deutsche Welle, l'atto sembra aver avuto luogo dopo che la compagnia petrolifera francese Total, principale investitore straniero nella regione, aveva annunciato che era sua intenzione riprendere un progetto che riguardava l'estrazione di gas naturale vicino a Palma, proprio nella provincia di Cabo Delgado. In seguito a ciò, la compagnia petrolifera francese Total ha annunciato l'interruzione ...

