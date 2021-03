MOVIOLA – Bulgaria-Italia | Sensi con la mano | rischia il rigore | l’arbitro dice no

(Di domenica 28 marzo 2021) Altro episodio danel corso di, match valevole per la seconda giornata delle qualificazioni dei Mondiali che si disputeranno in Qatar nel 2022. I padroni di casa provano ad attaccare nel tentativo di trovare il gol del pareggio e mettono una palla al centro molto pericolosa, c’è una deviazione di Stefanoche sembra con lama pernon ci sono gli estremi per fischiare calcio di. Ricordiamo che non c’è il Var, ma il giocatore dell’Inter hato tantissimo, ilsembrava esserci. SportFace.

LA7' Chiesa anticipa due avversari in area di rigore che intervengono in scivolata: l'esterno Italiano chiede il rigore, non è d'accordo il direttore di gara che concede l'angolo. 6 ' ...Allo stadio Vasil Levski di Sofia, il match valido per la 2ª giornata del gruppo C per le qualificazioni al Mondiale 2022 trae Italia: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca ...Sta facendo discutere la concessione del calcio di rigore per l'Italia. La moviola RAI ha fatto il punto della situazione su questo delicato episodio. Bulgaria-Italia, match di qualificazione al ...L’Italia sblocca una partita sgorbutica. Nel finale di primo tempo del match contro la Bulgaria, valevole per la seconda giornata delle qualificazioni Mondiali 2022 che si disputerà in Qatar. Belotti ...