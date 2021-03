MOVIOLA – Bulgaria-Italia | Belotti atterrato | è rigore Il ‘Gallo’ fa 0-1 VIDEO

(Di domenica 28 marzo 2021) L’sblocca una partita sgorbutica. Nel finale di primo tempo del match contro la, valevole per la seconda giornata delle qualificazioni Mondiali 2022 che si disputerà in Qatar.viene servito in profondità, con Dimov che lo atterra dopo un contatto che sembra fortuito. L’arbitro però fischia calcio die lo stesso bomber del Torino dal dischetto non sbaglia. Destro all’angolino e 0-1. In alto il. SportFace.

Allo stadio Vasil Levski di Sofia, il match valido per la 2ª giornata del gruppo C per le qualificazioni al Mondiale 2022 tra Bulgaria e Italia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live ...7' Chiesa anticipa due avversari in area di rigore che intervengono in scivolata: l'esterno Italiano chiede il rigore, non è d'accordo il direttore di gara che concede l'angolo. 6 ' Proteste degli Azz ...