MotoGp: Vinales vince in Qatar, Bagnaia terzo dietro l'altra Ducati di Zarco (Di domenica 28 marzo 2021) (AGI) - Maverick Vinales su Yamaha ha vinto il Gp del Qatar di MotoGp, prima prova del mondiale di motociclismo della stagione 2021. Beffato sul traguardo Francesco Bagnaia che dopo la pole si è dovuto accontentare del terzo posto, preceduto anche dall'altra Ducati del francese Johann Zarco. Sul circuito di Losail, Vinales ha preso il comando a otto giri dalla fine. Delusione per la Ducati-Lenovo di Bagnaia, superata all'ultimo respiro da Zarco sulla Ducati Pramac. Fuori dal podio il campione del mondo 2020 Joan Mir, protagonista di un errore nel finale Alle sue spalle l'altra Yamaha di Fabio Quartararo, la Suzuki di Alex Rins l'Aprilia di Aleix ... Leggi su agi (Di domenica 28 marzo 2021) (AGI) - Mavericksu Yamaha ha vinto il Gp deldi, prima prova del mondiale di motociclismo della stagione 2021. Beffato sul traguardo Francescoche dopo la pole si è dovuto accontentare delposto, preceduto anche dall'del francese Johann. Sul circuito di Losail,ha preso il comando a otto giri dalla fine. Delusione per la-Lenovo di, superata all'ultimo respiro dasullaPramac. Fuori dal podio il campione del mondo 2020 Joan Mir, protagonista di un errore nel finale Alle sue spalle l'Yamaha di Fabio Quartararo, la Suzuki di Alex Rins l'Aprilia di Aleix ...

