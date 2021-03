MotoGP, top e flop qualifiche in Qatar: ok Rossi e Bagnaia, Mir dove sei? (Di domenica 28 marzo 2021) Prima pole position della stagione per la MotoGP e primi verdetti, sebbene parziali. Vediamo come sono andati alcuni protagonisti della classe regina nella giornata di sabato, in vista della gara di ... Leggi su gazzetta (Di domenica 28 marzo 2021) Prima pole position della stagione per lae primi verdetti, sebbene parziali. Vediamo come sono andati alcuni protagonisti della classe regina nella giornata di sabato, in vista della gara di ...

Advertising

dianatamantini : MOTOGP - Record in top speed, ma soprattutto un buon ritmo. Johann Zarco è pronto per la prima gara con Ducati Pram… - corsedimoto : MOTOGP - Record in top speed, ma soprattutto un buon ritmo. Johann #Zarco è pronto per la prima gara con #Ducati Pr… - maskbox : MotoGP 2021, GP del Qatar/1. Enea Bastianini: 'Avrei potuto fare anche meglio' Il pilota del team Ducati Avintia r… - infoitsport : MotoGP | Rossi: “Top 5 mi farebbe contento” - corsedimoto : MOTOGP - Jorge #Martin oggi corre per la prima volta in top class. L'impatto con la #Ducati è stato brutale. 'Quest… -