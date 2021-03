MotoGP Qatar | Zarco | ' Grazie al motore Ducati | ho salvato il secondo posto'

Advertising

SkySportMotoGP : ?? PECCO ON FIREEEEE ?? È SUA LA PRIMA POOOOLE POSITION DEL 2021 (?? #QP) I risultati ? - SkySportMotoGP : Qatar, l'abbraccio tra Rossi e Bagnaia dopo le qualifiche #QatarGP #MotoGP #SkyMotoGP #SkyMotori ?? @motogp - SkySportMotoGP : ?? VIÑALES È UN MISSILE (?? #MotoGP) ?? Pecco sul podio, erroraccio di Mir I risultati ? - IconWheelsIT : #MotoGP 2021 – #Viñales vince in #Qatar contro tutto e tutti - Gazzetta_it : Aleix Espargaro: “Porterò l’Aprilia sul podio. E sono un grande fan di Dovizioso” @motogp -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Qatar

È pur vero che guida una Ducati che ingioca la carta della gran velocità, ma finire nei dodici non è mai scontato, nemmeno per piloti più esperti. Lui doma la Desmosedici come si ci fosse nato ...Lo spagnolo dopo la vittoria innella gara delcon la sua Yamaha, fa il gesto del pancione: dedica alla figlia Nina in arrivo tra qualche mese, notizia che lo stesso Viñales aveva rivelato qualche settimana fa postando ...Il pilota Ducati è riuscito a conquistare il terzo posto pur avendo diversi problemi nella seconda parte del GP: “La gomma dietro non c'era praticamente più” ...Maverick Vinales ha vinto il gran premio del Qatar, classe MotoGP. Il pilota della Yamaha ufficiale ha preceduto le Ducati di Johann Zarco e Francesco Bagnaia. (ANSA) ...