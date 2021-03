MotoGp Qatar, vince Vinales e Rossi dodicesimo (Di domenica 28 marzo 2021) MotoGp Qatar, vince la Yamaha di Maverick Vinales. Valentino Rossi dodicesimo. Sul circuito di Losail lo spagnolo, dopo aver superato Francesco Bagnaia a 8 giri dalla fine, è riuscito a prendere sempre più vantaggio senza rischiare più nulla. Grande battaglia, invece, dietro di lui con il secondo posto all’ultimo respiro di Johann Zarco sulla Ducati Pramac che beffa l’altra Ducati-Lenovo di Pecco Bagnaia. Quarto Joa Mir che era quasi sul podio fino ad un errore all’ultima curva. Quinto posto per l’altra Yamaha di Fabio Quartararo. Ottima prestazione di Bagnaia, che fino a 8 giri dalla fine era rimasto in testa dall’inizio della gara. Pecco soffre il degrado delle gomme e chiude in terza posizione, con un incredibile sorpasso su Mir proprio sul traguardo. Al sesto posto ha chiuso Alex ... Leggi su funweek (Di domenica 28 marzo 2021)la Yamaha di Maverick. Valentino. Sul circuito di Losail lo spagnolo, dopo aver superato Francesco Bagnaia a 8 giri dalla fine, è riuscito a prendere sempre più vantaggio senza rischiare più nulla. Grande battaglia, invece, dietro di lui con il secondo posto all’ultimo respiro di Johann Zarco sulla Ducati Pramac che beffa l’altra Ducati-Lenovo di Pecco Bagnaia. Quarto Joa Mir che era quasi sul podio fino ad un errore all’ultima curva. Quinto posto per l’altra Yamaha di Fabio Quartararo. Ottima prestazione di Bagnaia, che fino a 8 giri dalla fine era rimasto in testa dall’inizio della gara. Pecco soffre il degrado delle gomme e chiude in terza posizione, con un incredibile sorpasso su Mir proprio sul traguardo. Al sesto posto ha chiuso Alex ...

