MotoGp Qatar Tabellino Gara: vince Vinales davanti alle Ducati (Di domenica 28 marzo 2021) Primo round alla Yamaha. Zarco e Bagnaia conquistano il podio nel finale MotoGp Qatar Tabellino Gara MotoGp Qatar Tabellino Gara MotoGp Qatar Tabellino Gara – Il primo Gran Premio di Moto Gp dell’anno comincia all’insegna del dominio Ducati, perché già al via Bagnaia mantiene la prima posizione, mentre l’altra rossa di Miller, oltre alle Pramac di Martin e Zarco riescono abilmente a bruciare al via le Yamaha di Quartararo, Vinales e Rossi. Sembra così subito riconfermarsi il feeling tra le moto di Borgo Panigale e il circuito Qatarino, dove hanno sempre dominato nelle ultime stagioni. Fanno più fatica tutte le rivali, ... Leggi su ck12 (Di domenica 28 marzo 2021) Primo round alla Yamaha. Zarco e Bagnaia conquistano il podio nel finale– Il primo Gran Premio di Moto Gp dell’anno comincia all’insegna del dominio, perché già al via Bagnaia mantiene la prima posizione, mentre l’altra rossa di Miller, oltrePramac di Martin e Zarco riescono abilmente a bruciare al via le Yamaha di Quartararo,e Rossi. Sembra così subito riconfermarsi il feeling tra le moto di Borgo Panigale e il circuitoino, dove hanno sempre dominato nelle ultime stagioni. Fanno più fatica tutte le rivali, ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? PECCO ON FIREEEEE ?? È SUA LA PRIMA POOOOLE POSITION DEL 2021 (?? #QP) I risultati ? - SkySportMotoGP : Qatar, l'abbraccio tra Rossi e Bagnaia dopo le qualifiche #QatarGP #MotoGP #SkyMotoGP #SkyMotori ?? @motogp - SkySportMotoGP : ?? VIÑALES È UN MISSILE (?? #MotoGP) ?? Pecco sul podio, erroraccio di Mir I risultati ? - Gazzetta_it : #MotoGP Vinales vince davanti alle Ducati di Zarco e Bagnaia. 12° #Rossi - fisco24_info : MotoGp Qatar, vince Vinales e Rossi dodicesimo: Caduta al primo giro per Petrucci, uscita di scena anche per la Hon… -