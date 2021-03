MotoGP Qatar | Bagnaia recrimina | ' Ho sbagliato strategia di gara'

Advertising

SkySportMotoGP : ?? PECCO ON FIREEEEE ?? È SUA LA PRIMA POOOOLE POSITION DEL 2021 (?? #QP) I risultati ? - SkySportMotoGP : Qatar, l'abbraccio tra Rossi e Bagnaia dopo le qualifiche #QatarGP #MotoGP #SkyMotoGP #SkyMotori ?? @motogp - SkySportMotoGP : ?? VIÑALES È UN MISSILE (?? #MotoGP) ?? Pecco sul podio, erroraccio di Mir I risultati ? - Piergiulio58 : MotoGp: Vinales vince in Qatar, Bagnaia terzo dietro l'altra Ducati di Zarco. - Silmae46 : RT @F1inGenerale_: #MotoGP | GP Qatar - Rossi: “Non ho fatto la gara che mi aspettavo” #QatarGP #F1inGenerale -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Qatar

Non è stato così per Maverick Vinales che, in attesa di divenire papà, ha calato la zampata vincente in, vincendo la prima gara della stagione in, con tanto di dedica al pancione della ...GPYamaha Petronas SRT 2021 - Non è iniziata nel migliore dei modi l'avventura di Valentino Rossi con il Team Yamaha Petronas. Nel Gran Premio del, gara inaugurale della2021,...Mir sfiora il 9, peccato per quell’errore all’ultima curva. Delude Valentino, ci si aspettava di più. Il miglior esordiente di giornata è Bastianini, 7° ...Maverick festeggia il successo ottenuto a Losail facendo notare un dettaglio: "Con la Yamaha adesso posso effettuare sorpassi. Stacco forte, mantenendo la traiettoria corretta per la curva" ...