MotoGP | pagelle GP Qatar Losail 2021 | Vinales super | Bagnaia gladiatore

Leggi su sportface

(Di domenica 28 marzo 2021) Ledel Gran Premio di, primo appuntamento del Mondialedisi prende la vittoria nella prima gara della stagione con una prestazione solida. Alle sue spalle Zarco e, che beffano Mir in volata. Quartararo soffre nella seconda parte di gara e chiude quinto. Male Miller, soffrono le Petronas di Rossi e Morbidelli. Di seguito, lenel dettaglio. RISULTATI E ORDINE D’ARRIVO LA CLASSIFICA PILOTI LEDEL GP DI, voto 9: non una gara perfetta, ma una gara “alla”. Soffre al via, perdendo molte posizioni, ma ricostruisce al meglio la sua gara. Vince la resistenza dinell’ultimo quarto di gara e va a ...