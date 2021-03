MotoGp, oggi il Gp del Qatar: gli orari e la diretta tv (Sky, Dazn e TV8) (Di domenica 28 marzo 2021) Il mondiale MotoGp parte dal Qatar, dalla gara in notturna sul circuito di Losail: non c’è Marc Marquez, ci sono tutti i protagonisti della battaglia della scorsa stagione, da cui è emerso vincitore Joan Mir. Le novità sono tante: dalla coppia tutta italiana Morbidelli-Rossi per ill Team Petronas alla Ducati che schiera il duo inedito Miller-Bagnaia. La Suzuki deve confermarsi, la Yamaha spera in Quartararo, Ktm e Aprilia vogliono stupire. La prima pole è andata a Francesco ‘Pecco’ Bagnaia che ha dominato la qualifica con il tempo di 1.52.772. Secondo il francese Quartararo, terzo lo spagnolo Maverick Vinales sempre su Yamaha ufficiale a 0.316. Ottimo quarto tempo per Valentino Rossi, su Yamaha del Team Petronas, a 0.342. orari e dove vederla in tv Per vedere la prima gara della stagione 2021 in diretta bisognerà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 marzo 2021) Il mondialeparte dal, dalla gara in notturna sul circuito di Losail: non c’è Marc Marquez, ci sono tutti i protagonisti della battaglia della scorsa stagione, da cui è emerso vincitore Joan Mir. Le novità sono tante: dalla coppia tutta italiana Morbidelli-Rossi per ill Team Petronas alla Ducati che schiera il duo inedito Miller-Bagnaia. La Suzuki deve confermarsi, la Yamaha spera in Quartararo, Ktm e Aprilia vogliono stupire. La prima pole è andata a Francesco ‘Pecco’ Bagnaia che ha dominato la qualifica con il tempo di 1.52.772. Secondo il francese Quartararo, terzo lo spagnolo Maverick Vinales sempre su Yamaha ufficiale a 0.316. Ottimo quarto tempo per Valentino Rossi, su Yamaha del Team Petronas, a 0.342.e dove vederla in tv Per vedere la prima gara della stagione 2021 inbisognerà ...

Advertising

SkySportMotoGP : ???? Tutti in piedi sul divano! ?? Tanti auguri al nostro @guidomeda che oggi compie gli anni! #SkyMotori #MotoGP… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: MotoGp, oggi il Gp del Qatar: gli orari e la diretta tv (Sky, Dazn e TV8) - fattoquotidiano : MotoGp, oggi il Gp del Qatar: gli orari e la diretta tv (Sky, Dazn e TV8) - zazoomblog : MotoGP oggi GP Qatar 2021: orario gara tv streaming programma Sky DAZN e TV8 - #MotoGP #Qatar #2021: #orario - emilianoroncac2 : RT @gponedotcom: Espargarò: 'Tutti vorrebbero Dovizioso in squadra, gli ho già parlato': 'Ho scherzato sul suo passato in 125 e 250: Aveva… -