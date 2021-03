MotoGP, Joan Mir: “Alla fine ho visto la linea d’arrivo vicina, ma due missili mi hanno superato…” (Di domenica 28 marzo 2021) Comincia con un beffardo quarto posto il tentativo di difesa del titolo iridato da parte di Joan Mir, protagonista di un Gran Premio del Qatar 2021 in grande rimonta dopo una qualifica sottotono. Il maiorchino della Suzuki, 10° in griglia, è arrivato a giocarsi addirittura il secondo posto nell’ultimo giro prima di cedere il passo in volata alle Ducati di Johann Zarco e Francesco Bagnaia. Ottime sensazioni comunque per il campione in carica, che ha messo in mostra un potenziale davvero notevole nella seconda parte della corsa. “Finalmente sono tornate le belle sensazioni, è la cosa più importante. Ero consapevole che il calo delle gomme sarebbe stato grande, ho cercato di non spingere troppo all’inizio. Alla fine volevo rimanere dietro a Zarco per difendere il 3° posto grazie Alla sua scia, ma una volta arrivati lì ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) Comincia con un beffardo quarto posto il tentativo di difesa del titolo iridato da parte diMir, protagonista di un Gran Premio del Qatar 2021 in grande rimonta dopo una qualifica sottotono. Il maiorchino della Suzuki, 10° in griglia, è arrivato a giocarsi addirittura il secondo posto nell’ultimo giro prima di cedere il passo in volata alle Ducati di Johann Zarco e Francesco Bagnaia. Ottime sensazioni comunque per il campione in carica, che ha messo in mostra un potenziale davvero notevole nella seconda parte della corsa. “Finalmente sono tornate le belle sensazioni, è la cosa più importante. Ero consapevole che il calo delle gomme sarebbe stato grande, ho cercato di non spingere troppo all’inizio.volevo rimanere dietro a Zarco per difendere il 3° posto graziesua scia, ma una volta arrivati lì ...

