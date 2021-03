MotoGP | Francesco Bagnaia | “Sono un po’ deluso | ma è sbagliato Arrivo da tanti errori”

Leggi su oasport

(Di domenica 28 marzo 2021)ha conquistato un bellissimo terzo posto nel GP del Qatar 2021, prima tappa del mondiale Moto GP andata in scena oggi sul circuito di Losail. Il piemontese, scattato dalla pole position, è rimasto a lungo in testa alla gara, chiudendo sempre la porta ai più immediati inseguitori. Il centauro italiano, alla prima uscita dalla carriera con la Ducati ufficiale, si è ben distinto in Medio Oriente e soltanto la classe di Maverick Vinales e la velocità Johann Zarco, gli hanno impedito di trionfare. Il nostro portacolori può comunque gioire per questo piazzamento sul podio e può guardare con fiducia al futuro.ha rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni di Sky: “Ho provato tutto per tenere dietro Vinales, ho tutti i segni qua (si indica la spalla sinistra, ndr). Probabilmente ho ...