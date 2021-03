Morta per overdose Maddalena Urbani, 20enne figlia il medico-eroe della Sars (Di domenica 28 marzo 2021) La tristezza di questa storia, che si conclude con la morte di una ragazza ventenne per overdose, comincia quasi venti anni prima con la morte del padre, il medico Carlo Urbani, scienziato coraggioso scopritore della Sars - sindrome respiratoria acuta grave - e vittima della stessa, a Bangkog nel 2003. A quel tempo Maddalena era molto piccola ed era la più piccola dei figli di Carlo. La sua breve vita si è conclusa in un appartamento alla periferia di Roma, alla vigilia del 18esimo anniversario della morte del padre, il medico eroe insignito dal Quirinale della Gran Croce d’Onore dell’Ordine della Stella d’Italia. A dare l’allarme è stato il padrone di casa: un trafficante di droga ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 28 marzo 2021) La tristezza di questa storia, che si conclude con la morte di una ragazza ventenne per, comincia quasi venti anni prima con la morte del padre, ilCarlo, scienziato coraggioso scopritore- sindrome respiratoria acuta grave - e vittimastessa, a Bangkog nel 2003. A quel tempoera molto piccola ed era la più piccola dei figli di Carlo. La sua breve vita si è conclusa in un appartamento alla periferia di Roma, alla vigilia del 18esimo anniversariomorte del padre, ilinsignito dal QuirinaleGran Croce d’Onore dell’OrdineStella d’Italia. A dare l’allarme è stato il padrone di casa: un trafficante di droga ...

