Morta Maddalena Urbani | figlia 21enne di Carlo Urbani | il medico che scoprì la Sars

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 28 marzo 2021)è stata trovata priva di vita in un appartamento. Ladi, ilchela, potrebbe essere stata uccisa da un mix di alcool e droghe. La morte è arrivata a ridosso del 18esimo anniversario della morte del padre, morto il 29 marzo 2003 e il giorno dopo il conferimento della Gran Croce d’Onore dell’Ordine della Stella d’Italia. Il dramma è accaduto in un appartamento di via Vibo Mariano, Tomba di Nerone, zona Roma Nord.La più giovanedisarebbe ...