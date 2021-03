Moreno Galliani | trovato morto l' imprenditore scomparso da martedì | aveva 66 anni

(Di domenica 28 marzo 2021), l'toscanodascorso, è stato. Il cadavere dell'uomo, 66, è stato rinvenuto nella tarda mattinata di ieri in provincia di Lucca, a ...

Advertising

FirenzePost : Lucca: trovato morto Moreno Galliani, concessionario Opel scomparso. Cadavere nella scarpata - iltirreno : Capannori, il corpo di Moreno Galliani scoperto questa mattina dalle squadre di ricerca nei boschi sopra Villa Basi… - zazoomblog : Moreno Galliani scomparso nel nulla ritrovata l’auto: di lui nessuna traccia - #Moreno #Galliani #scomparso #nulla… - Mariquita_la1a : RT @leggoit: #Lucca Moreno Galliani, #scomparso da martedì: ritrovata l'auto, ma del 66enne #imprenditore non c'è traccia - leggoit : #Lucca Moreno Galliani, #scomparso da martedì: ritrovata l'auto, ma del 66enne #imprenditore non c'è traccia -

Ultime Notizie dalla rete : Moreno Galliani

, l'imprenditore toscano scomparso da martedì scorso, è stato trovato morto . Il cadavere dell'uomo, 66 anni , è stato rinvenuto nella tarda mattinata di ieri in provincia di Lucca, a ...Il corpo di, noto imprenditore del lucchese, è stato rinvenuto in un dirupo: di lui si erano perse le tracce lo scorso martedì. Si sono concluse le ricerche di, purtroppo nel ...Moreno Galliani, l'imprenditore toscano scomparso da martedì scorso, è stato trovato morto. Il cadavere dell'uomo, 66 anni, è stato rinvenuto nella tarda mattinata di ieri in provincia di Lucca, a ...E’ finita nel peggiore dei modi. Le ricerche di Moreno Galliani, l’imprenditore 66enne scomparso da martedì scorso, si sono fermate ieri intorno a mezzogiorno quando il suo cadavere è stato ritrovato ...