Morandi ustionato | il cantante mostra la mano senza bende foto

Advertising

RossanoZucca : @trinacria_10 @claudio_2022 La differenza è che #Morandi è ustionato, cazzo! - LucaAlberti99 : @Steva781 @sbonaccini @RegioneER Morandi si è ustionato alcune settimane fa, si vede dalle mani bendate, non era lì… - EnzoMas48 : @Gianmar26145917 Morandi non ha il covid, si è ustionato alle mani - magicaGrmente22 : Immagini. Gianni Morandi ustionato, la foto dall'ospedale con la moglie Anna , più dettagli : - ippolitipaolo74 : RT @Adnkronos: #GianniMorandi ustionato, ritorno social: 'Più dura del previsto' -

Ultime Notizie dalla rete : Morandi ustionato

Il cantante mostra le dita prive di fasciature dopo le ustioni riportate l'11 marzo, data in cui è stato vittima di un incidente nella sua casa di ...Dieci giorni fa,si ènel giardino della sua casa cadendo nel fuoco acceso per bruciare delle sterpaglie. 'Arriva sempre un momento in cui abbiamo bisogno di chi ci ama', anche ...Il solito sorriso ottimista di Gianni Morandi che è ancora in ospedale a causa delle ustioni ma ha iniziato a togliere qualche benda (foto). Il cantante augura una buona Domenica delle Palme a tutti, ...Il cantante mostra le dita prive di fasciature dopo le ustioni riportate l'11 marzo, data in cui è stato vittima di un incidente nella sua casa di campagna ...