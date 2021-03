Mondiali 2022 | Bulgaria-Italia 0-2 | a segno Belotti e Locatelli

(Di domenica 28 marzo 2021) L’vince 2-0 ine centra il secondo successo in altrettante sfide di qualificazione ai. Gli azzurri, reduci dal successo contro l’Irlanda del Nord, passano a Sofia grazie alle reti di. Il centravanti del Torino sblocca il risultato al 43? su calcio di rigore. Nella ripresa, il granata sfiora il bis personale centrando il palo e sbagliando il successivo tap-in. A chiudere i conti provvedeall’82’. Il centrocampista, servito da Insigne, dall’interno dell’area di rigore inventa un destro a giro chirurgico: palla imparabile sul secondo palo, 0-2 e game over. L’ora pensa alla sfida in programma mercoledì a Vilnius contro la Lituania: serve la terza vittoria per compiere un altro passo verso ...

Prima vittoria in Bulgaria nella storia della Nazionale azzurra, che vola a 6 punti dopo due giornate in vetta al girone C per le qualificazioni ai Mondiali 2022 alla pari con la Svizzera. 'Le partite sono tutte molto difficili, soprattutto quando affronti squadre che come la Bulgaria si mettono dietro la palla e giocano in contropiede. Fino al ...' Con un gol per tempo l'Italia sfata finalmente il tabù Sofia. Bulgaria battuta grazie alle reti di Belotti e Locatelli. Nel mezzo un palo dello stesso attaccante del Torino e in generale una ...