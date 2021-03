Ministero revoca incarico a Pasquale Vespa | stalker di Azzolina

Advertising

Agenzia_Ansa : Il ministro dell'Istruzione Bianchi revoca l'incarico al professor Vespa, consulente del sottosegretario leghista S… - MediasetTgcom24 : Frasi contro Azzolina, ministero Istruzione revoca incarico a prof Vespa #patriziovespa - Adnkronos : Pasquale Vespa e gli insulti ad #Azzolina, ministero Istruzione gli revoca incarico - CarloUlivi : Un imbecille in meno nelle istituzioni #Orgoglio5stelle Il ministero revoca l'incarico a Vespa Azzolina: 'Era il m… - maximone816 : RT @pertici: +++ Ministero istruzione revoca incarico al prof Vespa +++ #Azzolina -

Ultime Notizie dalla rete : Ministero revoca

Bianchiincarico a Pasquale Vespa Un gesto importante quello del Ministro dell'Istruzione ... 'Permettere al sottosegretario Sasso, con delega al cyberbullismo, di assumere aldell'...Dopo la diffusione della notizia delladell'incarico, in una nota l'ex ministra dell'... Permettere al sottosegretario Sasso, con delega al Cyberbullismo, di assumere aldell'...Di conseguenza Bianchi ha dato mandato all’amministrazione di procedere alla revoca dell’incarico. "Ringrazio il ministro Bianchi per la decisione di revocare l’incarico a Pasquale Vespa – ha scritto ...Il ministro Patrizio Bianchi, preso in contropiede dalla nomina dello stalker di Lucia Azzolina, ma, ancor più, di un sindacalista di strada che dell’attacco personale e violento aveva fatto uno strum ...