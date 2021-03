“Milly ha detto no”. Ballando con le stelle, l’attrice italiana adesso vuota il sacco. Cosa c’è stato dietro la sua esclusione (Di domenica 28 marzo 2021) Ballando con le stelle, confessione di Rosita Celentano. Durante un’intervista rilasciata per il periodico Mio, la sorella di Rosalinda avrebbe rivelato alcuni retroscena interessanti in merito all’ultima edizione del programma condotto da Milly Carlucci. Parole senza filtri nè troppi giri di parole per un pubblico sempre pronto a cogliere ogni curiosità. “Mi sarebbe piaciuto farlo tempo fa e avevo fatto pure due incontri, ma sono sempre stata scartata. Vuol dire che doveva andare così. Oggi non lo farei più perché ho altre priorità”, afferma Rosita sorella di Rosalinda Celentano. Ed effettivamente vederla durante le esibizione sarebbe stato indubbiamente interessante.



