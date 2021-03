Milan, 100 milioni in arrivo: come saranno investiti. C’è Ibrahimovic (Di domenica 28 marzo 2021) Il Milan potrebbe ricevere 100 milioni dalla prossima stagione con la qualificazione alla Champions League: come verranno investiti come spiegato da La Gazzetta dello Sport, il Milan potrevve avere 100 milioni di euro a disposizione la prossima stagione: 50 milioni di euro dalla Champions, 35 il budget messo a disposizione dalla proprietà e 15 quello risparmiato dal mercato di gennaio. Reinvestimenti: 61,5 milioni di euro nel mercato estivo, 28 il riscatto di Tomori dal Chelsea, 10, 5 rinnovo di Ibrahimovic (stipendio lordo). CONTINUA A LEGGERE SU MilanNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 marzo 2021) Ilpotrebbe ricevere 100dalla prossima stagione con la qualificazione alla Champions League:verrannospiegato da La Gazzetta dello Sport, ilpotrevve avere 100di euro a disposizione la prossima stagione: 50di euro dalla Champions, 35 il budget messo a disposizione dalla proprietà e 15 quello risparmiato dal mercato di gennaio. Reinvestimenti: 61,5di euro nel mercato estivo, 28 il riscatto di Tomori dal Chelsea, 10, 5 rinnovo di(stipendio lordo). CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

Advertising

AntoVitiello : Rientro importantissimo di #Bennacer, probabilmente il giocatore che più è mancato al #Milan: “Sono molto contento,… - Edu_SilveiraDG : RT @MilanNewsit: Gazzetta: 'Milan quota 100: in arrivo 100 mln, il futuro inizia da Ibra con Tomori e Vlahovic' - Ftbnews24 : @SerieA #Milan #MilanManchester #MilanManchesterUnited #UEL #Ibra ?? - Bolpa88 : Livello di molti giornalisti italiani, Ieri il Milan Non poteva spendere un euro oggi 100 ml per il mercato.. ahah… - MilanWorldForum : Milan: 100 mln per il mercato. Da dove arrivano e come saranno investiti. Le news -